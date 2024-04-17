Бутман: не стоит обращать внимания на выбранную МОК музыку для россиян на ОИ

Народный артист РФ Игорь Бутман полагает, что неважно, какая музыка будет звучать при награждении российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я бы не обращал на это внимания. Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — не важно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами», — цитирует Бутмана ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Васильев заявил, что россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва.