Бутман: не стоит обращать внимания на выбранную МОК музыку для россиян на ОИ
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«Я бы не обращал на это внимания. Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — не важно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами», — цитирует Бутмана ТАСС.
19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Васильев заявил, что россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва.