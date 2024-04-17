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Бутман: не стоит обращать внимания на выбранную МОК музыку для россиян на ОИ

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Народный артист РФ Игорь Бутман полагает, что неважно, какая музыка будет звучать при награждении российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Бутман: не стоит обращать внимания на выбранную МОК музыку для россиян на ОИ
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Я бы не обращал на это внимания. Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — не важно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами», — цитирует Бутмана ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Васильев заявил, что россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва.

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