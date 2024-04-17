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Кожевников считает, что Овечкин за два года побьёт рекорд Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки за два года.
Кожевников считает, что Овечкин за два года побьёт рекорд Гретцки
  • AP
  • © Matt Slocum

«Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года Овечкин точно побьёт рекорд Гретцки по результативности. А может быть, и в следующем году попробует. Овечкин точно устроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» поменял аватар с эмблемой команды на портрет Овечкина.

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