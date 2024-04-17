Кожевников считает, что Овечкин за два года побьёт рекорд Гретцки
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«Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года Овечкин точно побьёт рекорд Гретцки по результативности. А может быть, и в следующем году попробует. Овечкин точно устроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» поменял аватар с эмблемой команды на портрет Овечкина.