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«Питтсбург» с Малкиным не сыграет в плей-офф НХЛ второй сезон подряд

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«Питтсбург Пингвинз» не сможет принять участие в плей-офф Кубка Стэнли в текущем сезоне.

После победы «Вашингтон Кэпитлаз» над «Филадельфия Флайерз» (2:1) столичный клуб гарантировал себе восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции набрав 91 очко.

Таким образом, «Питтсбург» за который выступает российский нападающий Евгений Малкин, пропустит плей-офф НХЛ второй раз подряд. В прошлом сезоне клуб также не смог обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».

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