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Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA во французском Руане

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Франции Элис Робб в матче первого круга турнира WTA-250 в Руане (Франция).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 22-й ракетки мира. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

В активе россиянки две подачи навылет, 54% попадания первой подачей и 6 реализованных брейк-поинтов из 11. Француженка отметилась одним эйсом, 64% попадания первым мячом и реализовала два брейк-поинта из трёх. 

Во втором круге 22-й ракетка мира встретится с Аранчей Рус из Нидерландов.

Ранее россиянка Амина Аншба и украинка Валерия Страхова проиграли представительницам Великобритании Нэйкте Бэйнс и Майе Люмсден. 

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