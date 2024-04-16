Российско-украинская пара уступила на старте теннисного турнира в Руане

Россиянка Амина Аншба и украинка Валерия Страхова проиграли представительницам Великобритании Нэйкте Бэйнс и Майе Люмсден на стадии 1/8 финала теннисного турнира категории WTA-250, который проходит в Руане (Франция).

В трёхсетовом противостоянии победу праздновали представительницы Великобритании со счётом 3:6, 6:4, 10:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Это не первый раз, когда украинка играет в дуэте с представительницами России: ранее она уже выступала в тандеме с Ириной Хромачёвой на турнире WTA в марокканском Рабате.

Более того, в парах всё с теми же Аншбой и Хромачёвой она одерживала победы на турнирах ITF.

Страхова находится на 106-й позиции в парном рейтинге WTA, в то время как Аншба занимает 97-ю строчку.

Ранее Рыбакина заявила, что её поддерживают в России, но болельщиков из Казахстана намного больше.