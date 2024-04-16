Российско-украинская пара уступила на старте теннисного турнира в Руане
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В трёхсетовом противостоянии победу праздновали представительницы Великобритании со счётом 3:6, 6:4, 10:4.
Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Это не первый раз, когда украинка играет в дуэте с представительницами России: ранее она уже выступала в тандеме с Ириной Хромачёвой на турнире WTA в марокканском Рабате.
Более того, в парах всё с теми же Аншбой и Хромачёвой она одерживала победы на турнирах ITF.
Страхова находится на 106-й позиции в парном рейтинге WTA, в то время как Аншба занимает 97-ю строчку.
Ранее Рыбакина заявила, что её поддерживают в России, но болельщиков из Казахстана намного больше.