Агент Сафонов считает, что из РПЛ в нынешнем сезоне не вылетит ни одна команда

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Кто отправится в Первую лигу? Сложно сказать, но мне подсказывает интуиция, что лигу расширят, потому что все команды нам дороги. Думаю, что в итоге никто не вылетит. Я бы так сделал. Сейчас сборная не играет и нет еврокубков, поэтому хотелось бы видеть больше игр РПЛ», — сказал Сафонов Metaratings.ru.

Сафонов подчеркнул, что у «Сочи», в частности, отличное финансирование, а Калининград — в хорошем смысле слова «сумасшедший город», поэтому ему не хотелось бы видеть прощание этих команд с элитным российским дивизионом.

После 23 проведенных туров на последнем месте находится «Сочи», у которого в активе 18 очков, на предпоследнем — «Ахмат», в копилке которого 20 турнирных баллов.

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