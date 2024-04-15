Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ
- РИА Новости
«Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле. На мой взгляд, можно было бы свистеть на нарушения чаще, но что есть, то есть», — цитирует Клаудиньо сайт клуба.
Он добавил, что руководству стоит уделить этому особое внимание.
«Если этого не сделать, это будет продолжаться, и достаточно травматичные ситуации будут возникать», — отметил он.
«Зенит» продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 играх.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом».