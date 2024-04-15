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Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ

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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ
  • РИА Новости

«Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле. На мой взгляд, можно было бы свистеть на нарушения чаще, но что есть, то есть», — цитирует Клаудиньо сайт клуба.

Он добавил, что руководству стоит уделить этому особое внимание. 

«Если этого не сделать, это будет продолжаться, и достаточно травматичные ситуации будут возникать», — отметил он.

«Зенит» продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 играх.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом».

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