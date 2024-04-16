Призовой фонд Кубка мира по киберспорту составит рекордные $60 миллионов

Стала известная общая сумма призового фонда предстоящего в Саудовской Аравии Кубка мира — 2024 по киберспорту.

Первый в истории Кубок мира пройдёт летом 2024 года в Эр-Рияде.

Соревнования будут проходить на протяжении восьми недель в 19 дисциплинах. В том числе участники будут бороться за звание лучших в таких дисциплинах, как Dota 2, Counter-Strike 2, FC 24, Fortnite, сообщается на официальной странице турнира в социальной сети Х.

Предыдущий рекорд принадлежал турниру Gamers8, который в 2023 году также проходил в Саудовской Аравии. Тогда участники разыгрывали $45 млн.

Ранее Зюганов заявил, что КПРФ будет продолжать развивать киберспорт в России.