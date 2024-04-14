RT в Telegram
Подпишись

Зюганов заявил, что КПРФ будет продолжать развивать киберспорт в России

Короткая ссылка
Геннадий Зюганов, комментируя организованный его партией турнир по Counter-Strike 2, сообщил, что КПРФ продолжит популяризовать массовый спорт на территории Российской Федерации.
Зюганов заявил, что КПРФ будет продолжать развивать киберспорт в России
  • РИА Новости

«КПРФ всегда поддерживает молодёжь в организации её досуга и популяризации массового спорта. Мы продолжим развивать направление киберспорта, проводя подобные соревнования на регулярной основе», — сообщил Зюганов в официальном Telegram-канале.

По его словам, киберспорт в будущем может стать полноценной олимпийской дисциплиной.

По итогам состязаний первое место заняла команда Norden, второе Headliners, а третье — DEADFALL.

Ранее российских киберспортсменов не допустили до турнира в Англии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить