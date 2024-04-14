Зюганов заявил, что КПРФ будет продолжать развивать киберспорт в России

Геннадий Зюганов, комментируя организованный его партией турнир по Counter-Strike 2, сообщил, что КПРФ продолжит популяризовать массовый спорт на территории Российской Федерации.

«КПРФ всегда поддерживает молодёжь в организации её досуга и популяризации массового спорта. Мы продолжим развивать направление киберспорта, проводя подобные соревнования на регулярной основе», — сообщил Зюганов в официальном Telegram-канале.

По его словам, киберспорт в будущем может стать полноценной олимпийской дисциплиной.

По итогам состязаний первое место заняла команда Norden, второе Headliners, а третье — DEADFALL.

Ранее российских киберспортсменов не допустили до турнира в Англии.