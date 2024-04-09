Российских киберспортсменов не допустили до турнира в Англии

Организаторы турнира ESL One по дисциплине Dota 2 сообщили, что российскую команду 1win не допустили до соревнований в Бирмингеме из-за визовых проблем.

«Несмотря на продление срока выдачи виз для всех команд, 1win не смогла подать заявки, соответствующие требованиям по составу», — говорится в заявлении организаторов, опубликованном в социальной сети X.

С такой позицией не согласился главный тренер российского коллектива Тимур Кулмухамбетов.

«У всего нашего коллектива есть сейчас на руках готовые визы и паспорта для поездки в Англию на турнир. ESL забрали у нас слот и отдали команде OG», — написал Кулмухамбетов в Telegram-канале.

Ранее в ФКС России назвали ситуацию с отстранением 9Pandas от турнира по CS2 в Дании похожей на саботаж.