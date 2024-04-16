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Матыцин считает, что россиянам стоит продолжать добиваться права участия в ОИ

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Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о взаимодействии российских и международных организаций.
Матыцин считает, что россиянам стоит продолжать добиваться права участия в ОИ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нельзя ни в коем случае закрываться нам сегодня, нельзя разрывать окончательно или даже на время связи с международными федерациями. Я считаю, что надо продолжать участвовать, надо побеждать, надо добиваться права выступления, в том числе на Олимпиаде», — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

Однако он отметил, что часть международных спортивных организаций время от времени действительно занимают дискриминационную по отношению к россиянам позицию.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.

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