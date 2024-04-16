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Валуев заявил, что МОК извратил идею Олимпийских игр

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о предстоящих в Париже летних Олимпийских играх 2024 года.
Валуев заявил, что МОК извратил идею Олимпийских игр
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«После всех этих скандалов мне вообще неинтересно смотреть Олимпийские игры. Я всегда относился к Олимпийским играм с большим пиететом. Это была моя нереализованная мечта как спортсмена. Но, к сожалению, МОК извратил идею Олимпийских игр», — сказал Валуев, слова которого приводит ТАСС. 

Он отметил, что на данный момент Игры носят негативный политический и человеческий оттенок в отношении россиян и белорусов.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Дмитрий Васильев высказался об участии россиян в Играх в Париже.

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