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Цзю: Бетербиев и Бивол — спортсмены высокого класса с равными шансами на победу

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение о бое между российскими спортсменами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Цзю: Бетербиев и Бивол — спортсмены высокого класса с равными шансами на победу
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«Я никому не хочу отдавать предпочтение, оба хорошие боксёры, и шансы на победу пятьдесят на пятьдесят. Всё зависит от того, кто лучше подготовится, и от моральной устойчивости. Бивол после победы над Канело поднялся на ещё более высокий уровень. А Бетербиев своей мощью постоянно доказывает свой класс», — приводит слова Цзю РИА Новости.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.

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