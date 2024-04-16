Игрок «Цанчжоу» Жуков: думаю, в «Шанхае» все довольны Слуцким

Футболист «Цанчжоу» Георгий Жуков прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Шанхай» очень мощно стартовал и идёт на первом месте. Если не ошибаюсь, это лучший старт в истории клуба. Команда хорошо, стабильно играет. Конечно, в этом есть и заслуга Слуцкого. Думаю, в «Шанхае» все им довольны», — цитирует Жукова «Чемпионат».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории. Под руководством Леонида Слуцкого клуб набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.