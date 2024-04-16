Игрок «Цанчжоу» Жуков: думаю, в «Шанхае» все довольны Слуцким
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«Шанхай» очень мощно стартовал и идёт на первом месте. Если не ошибаюсь, это лучший старт в истории клуба. Команда хорошо, стабильно играет. Конечно, в этом есть и заслуга Слуцкого. Думаю, в «Шанхае» все им довольны», — цитирует Жукова «Чемпионат».
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории. Под руководством Леонида Слуцкого клуб набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.