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Игрок «Цанчжоу» Жуков: думаю, в «Шанхае» все довольны Слуцким

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Футболист «Цанчжоу» Георгий Жуков прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
Игрок «Цанчжоу» Жуков: думаю, в «Шанхае» все довольны Слуцким
  • Gettyimages.ru

«Шанхай» очень мощно стартовал и идёт на первом месте. Если не ошибаюсь, это лучший старт в истории клуба. Команда хорошо, стабильно играет. Конечно, в этом есть и заслуга Слуцкого. Думаю, в «Шанхае» все им довольны», — цитирует Жукова «Чемпионат».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории. Под руководством Леонида Слуцкого клуб набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.

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