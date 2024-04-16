Пловчиха Чикунова осудила угрозы МОК в адрес участников Игр дружбы

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала поведение Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к спортсменам из-за участия в Играх дружбы.

«Я этого не понимаю. Что это такое, почему не дают развивать спорт? Мало того, что на нас наложили санкции, так ещё и запугивают другие страны. Это не по-спортивному, получается нечестная борьба», — приводит слова Чикуновой ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее Байсултанов призвал сделать Игры дружбы лучше Олимпиады.