Рублёв рассказал о тренировке с Надалем на турнире в Барселоне
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«На тренировке я не испытывал дополнительного давления. Он убивает меня или я сам себя убиваю, я не знаю, но тренироваться с Рафой всегда приятно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Он добавил, что многие игроки просят испанского теннисиста потренироваться с ними.
Рублёв разгромно проиграл Надалю тренировочный сет. Тренировка завершилась со счётом 1:6.
Соревнования стартовали 15 апреля. Турнир в Барселоне должен стать для Надаля первым за три месяца.
Ранее сообщалось, что Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР.