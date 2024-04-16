Рублёв рассказал о тренировке с Надалем на турнире в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о тренировке с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире категории ATP 500 в Барселоне.

«На тренировке я не испытывал дополнительного давления. Он убивает меня или я сам себя убиваю, я не знаю, но тренироваться с Рафой всегда приятно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Он добавил, что многие игроки просят испанского теннисиста потренироваться с ними.

Рублёв разгромно проиграл Надалю тренировочный сет. Тренировка завершилась со счётом 1:6.

Соревнования стартовали 15 апреля. Турнир в Барселоне должен стать для Надаля первым за три месяца.

Ранее сообщалось, что Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР.