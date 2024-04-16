Ветеран ЦСКА считает, что армейцы не готовы выйти в финал Кубка России
«Физика у армейцев отстаёт. Чувствуется усталость игроков во втором тайме, техника теряется. У них нет 100%-ной возможности выйти в финал», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
Ответный матч между командами состоится 16 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 19:30. Счёт первой встречи — 1:0 в пользу армейской команды.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом».