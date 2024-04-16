Ветеран ЦСКА считает, что армейцы не готовы выйти в финал Кубка России

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал ответный матч с «Балтикой» 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Физика у армейцев отстаёт. Чувствуется усталость игроков во втором тайме, техника теряется. У них нет 100%-ной возможности выйти в финал», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Ответный матч между командами состоится 16 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 19:30. Счёт первой встречи — 1:0 в пользу армейской команды.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом».