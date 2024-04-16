Защитник «Сочи»: всё происходящее в «Спартаке» — это их проблемы

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказал мнение о ситуации в московском «Спартаке».

«Это их дело. Наше дело — обращать внимание на себя. Всё происходящее в московском клубе — их проблемы», — цитирует Заику «Матч ТВ».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили.