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Защитник «Сочи»: всё происходящее в «Спартаке» — это их проблемы

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Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказал мнение о ситуации в московском «Спартаке».
Защитник «Сочи»: всё происходящее в «Спартаке» — это их проблемы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это их дело. Наше дело — обращать внимание на себя. Всё происходящее в московском клубе — их проблемы», — цитирует Заику «Матч ТВ».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили.

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