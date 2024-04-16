Asharq Al-Awsat: Роналду дисквалифицируют на два матча

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после инцидента в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».

По информации Asharq Al-Awsat, дисциплинарный комитет Саудовской федерации футбола вынесет решение об отстранении игрока на два матча. Сам Роналду был уже допрошен. Он заявил, что его удалили незаслуженно.

На 86-й минуте игры португалец получил красную карточку за отмашку от соперника. После удаления он кинул капитанскую повязку, а также замахнулся на судью.

Игра на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Ранее сообщалось, что Роналду может оказаться в суде из-за своего брата.