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Бетербиев — о бое с Биволом: собираю титулы, мне нужен ещё один

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Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с Дмитрием Биволом.
Бетербиев — о бое с Биволом: собираю титулы, мне нужен ещё один
  • РИА Новости

«Спасибо всем, кто поучаствовал в том, чтобы этот бой стал возможным. Я собираю титулы, мне нужен ещё один. Постараюсь быть готовым к бою на 100%», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.

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