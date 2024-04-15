Бетербиев — о бое с Биволом: собираю титулы, мне нужен ещё один

Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с Дмитрием Биволом.

«Спасибо всем, кто поучаствовал в том, чтобы этот бой стал возможным. Я собираю титулы, мне нужен ещё один. Постараюсь быть готовым к бою на 100%», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.