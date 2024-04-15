Бивол сразится с Бетербиевым 1 июня в Саудовской Аравии
- AFP
Бой россиян станет главным событием вечера бокса, который пройдёт 1 июня.
14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе.
В последнем бою Бивол победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.
На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.
Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.