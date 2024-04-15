Позднякова: для меня в текущих условиях поездка на Олимпиаду неприемлема

Олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова заявила, что для неё в текущих условиях поездка на Игры неприемлема.

«Каждый человек сам должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделала: для меня в текущих условиях поездка на Олимпиаду неприемлема. У меня была техническая возможность поехать на отборочный турнир к Играм. Но моя личная позиция — не ехать, не выступать», — приводит слова Поздняковой «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев высказался об участии россиян в Играх в Париже.