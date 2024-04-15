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Вяльбе заявила, что не следит за Кубком мира

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не следит за Кубком мира.
Вяльбе заявила, что не следит за Кубком мира
  • РИА Новости

«Я не слежу за Кубком мира. Абстрагирована от этого. Не знаю, кто выиграл общий зачёт Кубка», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Она также рассказала, что несколько иностранцев написали ей после гонки в гору на трассе «Большой Вудъявр» и сказали, что это было круто.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Вяльбе считает, что российские лыжники вернутся на мировую арену не раньше 2028 года.

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