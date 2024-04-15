Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не следит за Кубком мира.

«Я не слежу за Кубком мира. Абстрагирована от этого. Не знаю, кто выиграл общий зачёт Кубка», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Она также рассказала, что несколько иностранцев написали ей после гонки в гору на трассе «Большой Вудъявр» и сказали, что это было круто.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Вяльбе считает, что российские лыжники вернутся на мировую арену не раньше 2028 года.