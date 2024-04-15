Роднина — о словах Макрона про перемирие: он столько ролей берёт на себя

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Что там без конца болтает Макрон — это не входит в мои обязанности. Берёт на себя роль миротворца? Вы знаете, он столько ролей на себя берёт», — цитирует Роднину «СЭ».

Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь председателя КНР.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.