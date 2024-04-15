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КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что они рассмотрят поведение игроков «Спартака» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами
  • РИА Новости

«По матчу «Сочи» — «Спартак» рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там», — цитирует Григорьянца СЭ.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник сочинской команды Яхья Аттийят-аллах.

«Сочи» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция.

Ранее Денис Глушаков назвал ситуацию в «Спартаке» шарашкиной конторой.

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