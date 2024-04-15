КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что они рассмотрят поведение игроков «Спартака» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

РИА Новости