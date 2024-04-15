КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами
- РИА Новости
«По матчу «Сочи» — «Спартак» рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там», — цитирует Григорьянца СЭ.
Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник сочинской команды Яхья Аттийят-аллах.
«Сочи» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция.
Ранее Денис Глушаков назвал ситуацию в «Спартаке» шарашкиной конторой.