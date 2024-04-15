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Глушаков назвал ситуацию в «Спартаке» шарашкиной конторой

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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о ситуации в московском клубе.
Глушаков назвал ситуацию в «Спартаке» шарашкиной конторой
  • РИА Новости

«Спартак» должен бороться за чемпионство. Всё зависит от коллектива. Может, им надо в баню сходить, пива выпить и пообщаться. Есть ощущение, что какая-то шарашкина контора», — цитирует Глушакова СЭ.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».

 

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