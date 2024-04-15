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Радимов: Карпин — это лучший вариант для «Спартака»

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал тренера, который идеально подойдёт для «Спартака».
Радимов: Карпин — это лучший вариант для «Спартака»
  • РИА Новости

«Карпин — это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в «Спартак». Сейчас можно изменить дух. Например, поставить на поле Джикию. Но в какой форме Георгий сейчас — это неизвестно», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Валерий Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России по футболу.

Ранее экс-спортдир «Спартака» назвал Абаскаля слабейшим тренером в истории клуба.

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