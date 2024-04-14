Экс-спортдир «Спартака» назвал Абаскаля слабейшим тренером в истории клуба
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«Уже невозможно было смотреть на эти мучения. Всё закончилось. Жаль было футболистов! Для меня довольно быстро стало очевидным: это не тренер уровня «Спартака». Мне кажется, испанец вообще слабейший наставник в истории команды», — сказал Шикунов «Спорт-Экспрессу».
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.
У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.
В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.