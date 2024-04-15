Агент Джикии: надеюсь, мы вернёмся к переговорам со «Спартаком», сейчас проявляем терпимость

Агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинёв ответил, как повлияет на будущее игрока в клубе увольнение Гильермо Абаскаля.

«Отставка Абаскаля только произошла, и как будут развиваться события, покажет время. Я с уважением отношусь к «Спартаку» и, надеюсь, всё будет хорошо, мы вернёмся к переговорам. Сейчас проявляем терпимость», — приводит слова Шпинёва Sport24.

В общей сложности Джикия провёл за команду 213 матчей, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.

Его контракт рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее Шпинёв рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры для своего клиента.