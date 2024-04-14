«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Альмерией» в матче чемпионата Испании
Встреча, проходившая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:2.
В составе победителей отличились Шеральдо Бекер (32-я минута) и Микель Оярсабаль (59-я). В составе «Альмерии» голы забил Адриан Эмбарба (30-я и 88-я).
Россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 89-й минуте игры.
«Реал Сосьедад» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Альмерия» имеет в активе 14 очков и последнюю позицию.
Ранее Захарян рассказал о советах Карпина после перехода в «Реал Сосьедад».