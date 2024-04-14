RT в Telegram
Подпишись

«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Альмерией» в матче чемпионата Испании

Короткая ссылка
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Альмерией» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, проходившая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:2.

В составе победителей отличились Шеральдо Бекер (32-я минута) и Микель Оярсабаль (59-я). В составе «Альмерии» голы забил Адриан Эмбарба (30-я и 88-я).

Россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 89-й минуте игры.

«Реал Сосьедад» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Альмерия» имеет в активе 14 очков и последнюю позицию.

Ранее Захарян рассказал о советах Карпина после перехода в «Реал Сосьедад».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить