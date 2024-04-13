Захарян рассказал о советах Карпина после перехода в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о советах Валерия Карпина после перехода в испанский клуб.

«Он рассказал мне о Сан-Себастьяне, порекомендовал рестораны и другие места, куда можно сходить», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 32 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался об игре Захаряна.