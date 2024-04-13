RT в Telegram
Подпишись

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Захарян приближается к игроку топ-уровня

Короткая ссылка
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасил высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна.
Главный тренер «Реал Сосьедад»: Захарян приближается к игроку топ-уровня
  • globallookpress.com
  • © DAISUKE Nakashima/AFLO

«Я вижу, что Захарян играет хорошо. Я сразу сказал, что у него большой потенциал, но многие его не видели. Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться, но как только этот процесс завершился, он стал приближаться к игроку топ‑уровня», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 32 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян назвал Тюкавина самым прогрессирующим игроком в составе «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить