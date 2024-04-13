Главный тренер «Реал Сосьедад»: Захарян приближается к игроку топ-уровня

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасил высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна.

«Я вижу, что Захарян играет хорошо. Я сразу сказал, что у него большой потенциал, но многие его не видели. Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться, но как только этот процесс завершился, он стал приближаться к игроку топ‑уровня», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 32 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян назвал Тюкавина самым прогрессирующим игроком в составе «Динамо».