Малютин и Рогожинова одержали победы в первый день чемпионата России по плаванию
- РИА Новости
Его результат — 1 минута 45,86 секунды.
Вторым стал Михаил Довгалюк (1.46,98), замкнул тройку Владислав Резниченко (1.47,43).
На дистанции 400 м комплексным плаванием лучшей среди женщин стала Дарья Рогожинова (4.44,77). Вторая — Виктория Блинова (4.45,24), третья — Ирина Кривоногова (4.47,07).
В мужской эстафете 4 × 100 м победили Егор Корнев, Василий Кукушкин, Алексей Павлов, Александр Щеголев из Санкт-Петербурга.
Сборная Татарстана выиграла эстафету 4 × 200 м вольным стилем у женщин (Софья Дьякова, Дарья Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина).
Чемпионат России по плаванию продлится до 19 апреля.
Ранее Малютин рассказал о возможной поездке на Олимпиаду-2024.