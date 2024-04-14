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Малютин и Рогожинова одержали победы в первый день чемпионата России по плаванию

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Мартин Малютин одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Казани.
Малютин и Рогожинова одержали победы в первый день чемпионата России по плаванию
  • РИА Новости

Его результат — 1 минута 45,86 секунды.

Вторым стал Михаил Довгалюк (1.46,98), замкнул тройку Владислав Резниченко (1.47,43).

На дистанции 400 м комплексным плаванием лучшей среди женщин стала Дарья Рогожинова (4.44,77). Вторая — Виктория Блинова (4.45,24), третья — Ирина Кривоногова (4.47,07).

В мужской эстафете 4 × 100 м победили Егор Корнев, Василий Кукушкин, Алексей Павлов, Александр Щеголев из Санкт-Петербурга.

Сборная Татарстана выиграла эстафету 4 × 200 м вольным стилем у женщин (Софья Дьякова, Дарья Устинова, Анастасия Колпакова, Валерия Саламатина).

Чемпионат России по плаванию продлится до 19 апреля.

Ранее Малютин рассказал о возможной поездке на Олимпиаду-2024.

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