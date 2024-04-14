Российский пловец Малютин: желания переходить в другую сборную нет
- РИА Новости
«Я пока не высказывался по нейтральному статусу. Моя позиция сформирована, но в данный момент я пока не готов её озвучить. Пытались ли меня переманить в другую сборную? Не пытались, да и особо нет желания переходить», — передаёт слова Малютина «Матч ТВ».
14 марта президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что организация считает неприемлемыми текущие критерии допуска россиян к Олимпийским играм.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее в Федерации плавания России заявили, что не будут мешать Юлии Ефимовой получить нейтральный статус.