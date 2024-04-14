Губерниев: вместо Абаскаля «Спартаку» надо приглашать Черчесова
- РИА Новости
«Всё к этому шло. Мне кажется , что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Чёрт-те кого назначили, чёрт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.
У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.
В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.