Губерниев: вместо Абаскаля «Спартаку» надо приглашать Черчесова

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об оставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Всё к этому шло. Мне кажется , что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Чёрт-те кого назначили, чёрт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.