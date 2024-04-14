«РБ Спорт»: Абаскаль покидает «Спартак»
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По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.
Отмечается, что Слишкович повезёт «Спартак» на ответный матч 1/2 финала Кубка России с «Зенитом», который состоится 17 апреля.
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ.