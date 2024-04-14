«РБ Спорт»: Абаскаль покидает «Спартак»

Московский «Спартак» принял решение расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.

Отмечается, что Слишкович повезёт «Спартак» на ответный матч 1/2 финала Кубка России с «Зенитом», который состоится 17 апреля.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ.