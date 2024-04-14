Отец Малкина считает, что игрока в матчах НХЛ вдохновляет русская еда
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«Когда мы приезжаем, мне кажется, у него возрастает желание забивать, оно становится сильнее. Его мама покормила российской пищей, может, ещё и это влияет. Она готовит ему супы, которых в Америке не особо найдешь», — сказал Малкин ТАСС.
Родители российского хоккеиста впервые за несколько лет посетили его игры в Северной Америке.
В текущем сезоне у форварда 64 (25 + 39) очка по системе «гол + пас» в 80 проведённых матчах.
Ранее сообщалось, что Малкин вплотную приблизился к Курри по передачам за карьеру в НХЛ.