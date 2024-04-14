Отец Малкина считает, что игрока в матчах НХЛ вдохновляет русская еда

Владимир Малкин, отец российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, прокомментировал результативную игру своего сына в последних матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда мы приезжаем, мне кажется, у него возрастает желание забивать, оно становится сильнее. Его мама покормила российской пищей, может, ещё и это влияет. Она готовит ему супы, которых в Америке не особо найдешь», — сказал Малкин ТАСС.

Родители российского хоккеиста впервые за несколько лет посетили его игры в Северной Америке.

В текущем сезоне у форварда 64 (25 + 39) очка по системе «гол + пас» в 80 проведённых матчах.

Ранее сообщалось, что Малкин вплотную приблизился к Курри по передачам за карьеру в НХЛ.