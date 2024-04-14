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Тренер сборной Казахстана: мы не можем принять Самоделкину без открепления от ФФККР

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Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова рассказала, что в национальной федерации ждут решения от ФФККР по переходу фигуристки Софьи Самоделкиной.
Тренер сборной Казахстана: мы не можем принять Самоделкину без открепления от ФФККР
  • РИА Новости

«Решения по Софье от ФФККР не было. Мы не можем принять её без открепления от российской стороны. Всё зависит от решения ФФККР, у Софьи есть гражданство нашей страны», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Самоделкина летом приняла гражданство Казахстана. Она владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.

В настоящий момент фигуристка тренируется под руководством Евгения Плющенко.

Ранее Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.

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