Тренер сборной Казахстана: мы не можем принять Самоделкину без открепления от ФФККР

Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова рассказала, что в национальной федерации ждут решения от ФФККР по переходу фигуристки Софьи Самоделкиной.

«Решения по Софье от ФФККР не было. Мы не можем принять её без открепления от российской стороны. Всё зависит от решения ФФККР, у Софьи есть гражданство нашей страны», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Самоделкина летом приняла гражданство Казахстана. Она владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.

В настоящий момент фигуристка тренируется под руководством Евгения Плющенко.

Ранее Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.