Тренер сборной Казахстана: мы не можем принять Самоделкину без открепления от ФФККР
- РИА Новости
«Решения по Софье от ФФККР не было. Мы не можем принять её без открепления от российской стороны. Всё зависит от решения ФФККР, у Софьи есть гражданство нашей страны», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Самоделкина летом приняла гражданство Казахстана. Она владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.
В настоящий момент фигуристка тренируется под руководством Евгения Плющенко.
Ранее Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.