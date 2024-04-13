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Самоделкина — о переходе в Казахстан: хочу выйти на международную арену, оправдать ожидания родителей

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Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.
Самоделкина — о переходе в Казахстан: хочу выйти на международную арену, оправдать ожидания родителей
  • РИА Новости

«Все началось с разговора с мамой и папой. Хочешь за другую страну выступать? Я сначала «Нет» – позиция маленького ребенка. Потом говорю: а какие в этом плюсы? И они – ну, ты сможешь выступать на международной арене.

Хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм. Вообще все профукать? Нет, я так не хочу», — приводит слова Самоделкиной подкаст «Что там в миксте?» на Okko. 

Летом стало известно, что Самоделкина приняла гражданство Казахстана.

Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.

Ранее Самоделкина заявила, что не сама приняла решение уйти от тренера Соколовой.

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