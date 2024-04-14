Свищёв: возвращение Хабиба Нурмагомедова мечтали бы увидеть миллионы человек

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал скорое возвращение в октагон ирландского бойца UFC Конора Макгрегор и потенциальное появление в клетке Хабиба Нурмагомедова.

«Не уверен, что он сейчас в хорошей форме. Повод ли это вернуться Хабибу? Мы знаем, что у него сейчас насыщенная жизнь. Он много внимания уделяет семье, друзьям, работе, спорту. Не знаю, есть ли у него сейчас желание вернуться. Это ему решать», — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу».

Свищёв отметил, что россиянин стал настоящим кумиром для большого количества фанатов, а его возвращение мечтали бы увидеть миллионы поклонников по всему миру.

Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.