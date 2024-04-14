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Быстров назвал Абаскаля физруком, который приходит на тренировки и ничего не делает

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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Быстров назвал Абаскаля физруком, который приходит на тренировки и ничего не делает
  • Gettyimages.ru

«Абаскаль для меня не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», — цитирует Быстрова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник сочинской команды Яхья Аттийят-аллах.

«Сочи» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ.

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