Царукян — об инцидента с фанатом на UFC 300: я из России, не делайте так
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«Он показал мне средний палец и попытался ударить меня, а я хотел дать ему в ответ. Я из России, не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму», — сказал Царукян после боя.
Сегодня он одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Претендентский бой в лёгком весе продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор проведёт первый за три года бой в UFC.