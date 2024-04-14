Царукян — об инцидента с фанатом на UFC 300: я из России, не делайте так

Российский боец Арман Царукян рассказал о потасовке с фанатом перед выходом в октагон на турнире UFC 300 в Парадайсе (США).

«Он показал мне средний палец и попытался ударить меня, а я хотел дать ему в ответ. Я из России, не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму», — сказал Царукян после боя.

Сегодня он одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Претендентский бой в лёгком весе продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор проведёт первый за три года бой в UFC.