УНИКС одержал победу над ЦСКА и впервые стал победителем чемпионата Единой лиги ВТБ
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Игра завершилась со счётом 88:78.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Ненад Димитриевич. В этой встрече он набрал 40 очков, сделал шесть подборов, девять передач, два перехвата.
У ЦСКА больше всего очков набрал защитник Мело Тримбл (21).
УНИКС впервые стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Ранее Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за один сезон.