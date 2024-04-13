УНИКС одержал победу над ЦСКА и впервые стал победителем чемпионата Единой лиги ВТБ

УНИКС в Казани победил московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счётом 88:78.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Ненад Димитриевич. В этой встрече он набрал 40 очков, сделал шесть подборов, девять передач, два перехвата.

У ЦСКА больше всего очков набрал защитник Мело Тримбл (21).

УНИКС впервые стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Ранее Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за один сезон.