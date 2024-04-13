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Экс-жена Кака — о разводе с футболистом: развелась из-за того, что он был слишком идеальным

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Каролина Селико, бывшая жена полузащитника «Милана» и мадридского «Реала» Кака, высказалась о причине развода с футболистом.
Экс-жена Кака — о разводе с футболистом: развелась из-за того, что он был слишком идеальным
  • AFP
  • © VALERY HACHE

«Кака никогда не предавал меня. Он хорошо ко мне относился, подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, чего-то не хватало. Проблема была в том, что он был слишком идеальным для меня», — приводит слова Селико Football Talk в социальных сетях.

Кака и Селико развелись спустя девять лет брака. У бывшей пары остались двое детей.

Напомним, что футболист защищал цвета «Реала» с 2009 по 2013 год. До и после мадридского клуба он играл в «Милане». Кака является обладателем приза «Золотой мяч» в 2007 году.

Ранее Хачанов поприветствовал Кака на трибунах на турнире ATP в Дохе.

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