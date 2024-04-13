Васильев: Венгрия понимает абсурдность политики МОК по отношению к России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Венгрия — единственная европейская страна, которая в этом вопросе никогда не засыпала, а в последнее время, похоже, прозрела и Словакия. Они понимают, что тот абсурд, в который погружается сейчас весь Запад и в данном случае Евросоюз, уже достиг предела и скоро достигнет дна», — цитирует Васильева РИА Новости.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже.