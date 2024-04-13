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Тренер Мишина: были бы рады возвращению Туктамышевой к соревнованиям

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Тренер Татьяна Мишина рассказала, что была бы рада возвращению фигуристки Елизаветы Туктамышевой в спорт.
Тренер Мишина: были бы рады возвращению Туктамышевой к соревнованиям
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, тут всё зависит от её настроя. Если у неё есть такая готовность, мы были бы очень рады её возвращению. Конечно, возраст играет свою роль, бывает сложно. Но, видимо, такие примеры, когда на чемпионате мира в парном катании побеждает сорокалетняя канадка, вдохновляют», — приводит слова Мишиной РИА Новости.

22 октября 2023 года Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. 

9 марта Туктамышева заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. 

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.

 

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