Тренер Мишина: были бы рады возвращению Туктамышевой к соревнованиям

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что была бы рада возвращению фигуристки Елизаветы Туктамышевой в спорт.

«Конечно, тут всё зависит от её настроя. Если у неё есть такая готовность, мы были бы очень рады её возвращению. Конечно, возраст играет свою роль, бывает сложно. Но, видимо, такие примеры, когда на чемпионате мира в парном катании побеждает сорокалетняя канадка, вдохновляют», — приводит слова Мишиной РИА Новости.

22 октября 2023 года Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

9 марта Туктамышева заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.