В июне сборная России по футболу может ограничиться одной игрой

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России по футболу может провести один матч в июне.

«Есть варианты второго соперника в июне. Но окончательное решение мы примем вместе с тренерским штабом сборной, в том числе по поводу количества матчей, которые разумно сыграть. Может быть так, что сыграем один матч», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча РПЛ.