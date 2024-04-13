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В июне сборная России по футболу может ограничиться одной игрой

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России по футболу может провести один матч в июне.
В июне сборная России по футболу может ограничиться одной игрой
  • РИА Новости

«Есть варианты второго соперника в июне. Но окончательное решение мы примем вместе с тренерским штабом сборной, в том числе по поводу количества матчей, которые разумно сыграть. Может быть так, что сыграем один матч», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча РПЛ.

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