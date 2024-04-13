Вера готов провести поединок против Яна до конца 2024 года
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«Марлон готов ждать восстановления Яна. Это интересный поединок, который может нас заинтересовать», — приводит слова представителя Веры ТАСС.
10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений.
В главном поединке этого же турнира Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О’Мэлли.
Ранее Ян рассказал о последствиях операции на колене.