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Матч сборных России и Китая по футболу не состоится в 2024 году

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что матч сборной России и команды Китая в 2024 году не состоится.
Матч сборных России и Китая по футболу не состоится в 2024 году
  • РИА Новости

«Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча РПЛ.

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