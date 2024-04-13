RT в Telegram
Подпишись

Кузьменко признан третьей звездой матча «Анахайм» — «Калгари»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко стал лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

28-летний россиянин оформил хет-трик в матче.

Второй звездой стал форвард «Флэймз» Назем Кадри (1 + 2).

Первой звездой признан нападающий «Дакс» Якоб Сильверберг.

Встреча в Анахайме (США) завершилась со счётом 6:3.

«Калгари» набрал 77 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Дакс» с 57 очками располагается на 14-й строчке. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее дебютный гол Хуснутдинова в НХЛ не помог «Миннесоте» победить «Вегас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить