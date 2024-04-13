Кузьменко признан третьей звездой матча «Анахайм» — «Калгари»

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко стал лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

28-летний россиянин оформил хет-трик в матче.

Второй звездой стал форвард «Флэймз» Назем Кадри (1 + 2).

Первой звездой признан нападающий «Дакс» Якоб Сильверберг.

Встреча в Анахайме (США) завершилась со счётом 6:3.

«Калгари» набрал 77 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Дакс» с 57 очками располагается на 14-й строчке. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее дебютный гол Хуснутдинова в НХЛ не помог «Миннесоте» победить «Вегас».